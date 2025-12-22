ИЗПРАТИ НОВИНА
PR експерт: В момента се правят 4-5 нови политически опита, ще се нарои със страшно много
09:11
© NOVA
PR експертът Диана Дамянова смята, че има два варианта пред държавния глава. "Първият - да се е вслушал в ПП-ДБ и да изчака пролетта за предсрочни избори, или да продължава да се колебае дали да се оттегли или да изчака. Страната въстана срещу Пеевски, а Борисов реже тази връзка. В момента се правят 4-5 нови политически опита, ще се нарои със страшно много нови партии и коалиции. В България с политика е готов да се занимава всеки. Усещането на хората е, че празнотата е вдясно, а посоката - антикорупционна. Ако няма висока избирателна активност, ще се върнем към досегашната картина", прогнозира Дамянова.

Журналистът Ружа Райчева посочи, че появата на нов политически проект води до привличане на нови избиратели. "Ако президентът излезе със своя формация, ще погълне голяма част от гласовете за БСП и ''Възраждане", а може би също за МЕЧ и "Величие". Румен Радев е отблъснат от обстановката и появата на "гъби двойници". Партньорите, с които той би могъл да работи, са много трудни, някои от тях го ненавиждат, другите искат да го изполват. Трети пък да го изиграят, за да продължат за негова сметка. Не е изключено Радев да изчака, по-рисково е да се впусне с нова партия сега. Обществото има очаквания и вижда, че нищо не се случва и след протестите. Като че ли досегашните управляващи и опозицията са доста объркани", отбеляза Райчева.

На свой ред политологът Даниел Смилов смята, че изтича времето президентът да слезе на политическия терен. "Явно има някакво колебание, чуди се заради рисковете пред него. Проблематично е изчакването, защото ако подаде оставка, това ще значи, че в президентството се е готвил политически проект, но ако не го направи, ще разочарова избирателите си. Не се знае в кое поле ще влезе евентуален негов проект. В Радев има две идейни нагласи - срещу модела Борисов - Пеевски - там ще намери доста партньори. Втората е позицията му за ЕС и Украйна, където ще открие по-малко съмишленици", подчерта Смилов пред NOVA.


