ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
Харалан Александров за мирния план: Не можах да повярвам, че някой сериозно иска да се водят преговори около това
Автор: Цоня Събчева 22:43Коментари (0)293
©
Предложението за мирен договор, поне доколкото успях да се запозная, не можах да повярвам, че някой сериозно иска да се водят преговори около това. Те на практика са признаване за победа на Русия и капитулация на Украйна. Това заяви социалният антрополог Харалан Александров, в предаването "Метроном" по Радио "Фокус". 

"Ако това се случи, а това е много вероятно да се случи, това ще даде много силен тласък и подкрепа на проруските настроения, и ще е цяло чудо ако удържим, защото тяхната логика е да дестабилизира това проевропейско управление, и да върнат България в орбитата на Русия", каза Александров. 

"Престои да видим дали някои от хората, които страстно се кълняха в ценностите на либерализма и на Европа, действително ги изповядват или са готови по опортюнистични причини, с надежда да се закачат за властта, да предадат това правителство, което съвсем ясно, категорично, бих казал много прозрачно и много целенасочено води страната към нарастваща интеграция с Европа, и дали не са готови в името на краткосрочните си политически печалби за пореден път да провалят бъдещето на страната", обясни социалният антрополог, подчертавайки, че се намираме в много критичен момент.

Той се надява здравият разум и мисълта за бъдещето на децата да "спре българските граждани от саморазрушителни действия и самоубийствени или политически ходове."

За него нормалността е под обсада, а идеята за нормален, предсказуем, подреден и добронамерен свят, в който се развиваме, а не полудяваме, е много сериозно атакуван от различни посоки.


Още по темата: общо новини по темата: 4693
24.11.2025 Милен Керемедчиев: Каквото и да се договорят Украйна и САЩ, Путин трябва отново да одобри или отхвърли модифицирания план 
23.11.2025 Тръмп обвини Украйна в липса на благодарност към САЩ
23.11.2025 Зеленски: Кръвопролитията трябва да спрат
23.11.2025 Доналд Тръмп: Мирният план между САЩ и Русия за Украйна не е "окончателното предложение"
21.11.2025 Зеленски: Украйна се изправя пред труден избор
21.11.2025 Ивайло Иванов: Одобрението към президента Тръмп е паднало до рекордно ниско ниво
предишна страница [ 1/783 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Аналитични новини:
Пловдив в картинки от железници, мостове и луноходи. Кога?
15:15 / 10.11.2025
Проф. Антоанета Христова срина със земята политиците ни
20:09 / 06.11.2025
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят...
21:18 / 01.11.2025
Димитър Ганев: Страхът от нов проект на президента Радев сплотява...
08:00 / 28.10.2025
Иво Инджев: Много добре е известно каква тежест притежава Америка...
19:11 / 22.10.2025
Господа съветници, не ставайте смешни – предишен мандат не се раз...
14:48 / 21.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Снегът дойде!
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
20:42 / 23.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Нова звездна двойка се роди в България
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
09:03 / 22.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Войната в Украйна
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Реформи в БДЖ
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: