ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
|Харалан Александров за мирния план: Не можах да повярвам, че някой сериозно иска да се водят преговори около това
"Ако това се случи, а това е много вероятно да се случи, това ще даде много силен тласък и подкрепа на проруските настроения, и ще е цяло чудо ако удържим, защото тяхната логика е да дестабилизира това проевропейско управление, и да върнат България в орбитата на Русия", каза Александров.
"Престои да видим дали някои от хората, които страстно се кълняха в ценностите на либерализма и на Европа, действително ги изповядват или са готови по опортюнистични причини, с надежда да се закачат за властта, да предадат това правителство, което съвсем ясно, категорично, бих казал много прозрачно и много целенасочено води страната към нарастваща интеграция с Европа, и дали не са готови в името на краткосрочните си политически печалби за пореден път да провалят бъдещето на страната", обясни социалният антрополог, подчертавайки, че се намираме в много критичен момент.
Той се надява здравият разум и мисълта за бъдещето на децата да "спре българските граждани от саморазрушителни действия и самоубийствени или политически ходове."
За него нормалността е под обсада, а идеята за нормален, предсказуем, подреден и добронамерен свят, в който се развиваме, а не полудяваме, е много сериозно атакуван от различни посоки.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4693
|предишна страница [ 1/783 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Аналитични новини:
Пловдив в картинки от железници, мостове и луноходи. Кога?
15:15 / 10.11.2025
Проф. Антоанета Христова срина със земята политиците ни
20:09 / 06.11.2025
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят...
21:18 / 01.11.2025
Димитър Ганев: Страхът от нов проект на президента Радев сплотява...
08:00 / 28.10.2025
Иво Инджев: Много добре е известно каква тежест притежава Америка...
19:11 / 22.10.2025
Господа съветници, не ставайте смешни – предишен мандат не се раз...
14:48 / 21.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
20:42 / 23.11.2025
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS