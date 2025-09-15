Харалан Александров: Наблюдаваме задълбочаваща се радикализация

© Фокус Наблюдаваме задълбочаваща се радикализация, все по-ирационално поведение от страна както на отделни части на общността, на отделни индивиди и групи, така и на политически актьори. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“ социалният антрополог Харалан Александров.



Александров успокои, че всички процеси, които се наблюдават не са характерни само за България.



"Същите процеси на радикализация и криминализация на политиката, на приемането на насилието като легитимно средство, в широкия смисъл на насилие, което се приветства и насърчава, и разбира се, политическото насилие, всичко това е тенденция, която се вижда в много други общества и която води до социален срив и блокиране на нормалното функциониране на общността", обясни той.



На фона на международната дестабилизация, с продължаваща война, социалният антроплог заяви, че тревогата на обществото е разбираема. "Хората са недоволни и че очакват нещо, което дори не знаят какво е от правителството, като че да ги успокои и ощастливи, това прави много по-сложна и по-тежка задачата на лидерството и на политическата класа. И същевременно виждаме, че една част от тази политическа класа се е заела неуморно, всеотдайно, изключително целенасочено и доста злонамерено да разрушава остатъчното доверие в социалния ред и да тласка към анархия, хаос и безредие", допълни той.



Александров посочи, че има две тенденции в момента в обществото - тенденция към разруха и тенденция към градеж, допълвайки, че същото е и в политическото поле.



Според него се наблюдават разрушителни политики, които се изразяват в постоянен саботаж, с атаки и обезценяване на усилията на управлението.



"Възраждане“ са много активни и доста агресивни в поведението си, но те поне казват: "Ние смятаме, че България трябва да напусне Европейския съюз и НАТО и да мине към общо взето Евразия“, да влезе в БРИКС или в някакъв друг формат. Така да се каже, те предлага проект за бъдеще. За разлика от тях, не виждам такъв проект за бъдеще, който да ни предлагат останалите опозиционни сили. "Величие“ са интересни, защото те ни предложиха проект за минало. Те си представят, че хората трябва да живеят в замъци, около които живеят селяните. Господарят живее в кулата на замъка и тренира селяните за война или нещо такова. В най-тежка позиция са така наречената проевропейска демократична опозиция - "Продължаваме промяната“ и "Демократична България“, които по необходимост внасят един след друг вотове на доверие, общо взето са обречени", обясни той.



"Не искам да коментирам поведението на президента Радев, който за голямо съжаление така и не успя да влезе в ролята на балансьор", посочи Александров и допълни, че тази роля се изпълнява в момента от Борисов.



"От нас, българското правителство и българското общество зависи дали ще продължим по пътя на развитието, на който се върнахме с големи усилия и с големи загуби след тези 4 години на хаос, лутане, боричкане, озлобление и сразяване", завърши социалният антрополог.