|bTV и Сашо Кадиев в центъра на скандал с измислен наследник на Павел Вежинов
"Откритието“ бе направено в предаването "България търси талант“, където участник на име Чавдар Илиев три пъти заяви, че е правнук на Вежинов. Водещият Сашо Кадиев прие твърдението без проверка и дори подари на участника романът "Нощем с белите коне“.
Малко след излъчването, Павлина Делчева-Вежинова публикува възмутен пост във Facebook, в който категорично опроверга информацията:
"ТОВА НЕ Е ВЯРНО! ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ НЯМА ПРАПРАПРАВНУК, И ТО ОТ СЕЛО АЛДОМИРОВЦИ.
Днес поредната жълтина – някакво момченце се представи за прапраправнук на баща ми. А bTV и онова Сашко Кадиев, което познава и Пальо и мен, и което много добре знае, че това е невъзможно, се беше даже подготвил и беше извадил "Нощем с белите коне“, за да му я подари.
Ваш`та лъжлива жълта телевизия. За съжаление тази лъжа ще си остане непоправена и в умовете на скудоумното население ще остане, че баща ми има неграмотен прапраправнук, който нищо не е чел, ама иска да е писател.“
До момента bTV не е излязла с официален коментар по случая.
