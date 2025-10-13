ИЗПРАТИ НОВИНА
bTV и Сашо Кадиев в центъра на скандал с измислен наследник на Павел Вежинов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41Коментари (0)91
Дъщерята на писателя Павел Вежинов – Павлина Делчева, реагира остро срещу разпространена от bTV информация, според която авторът на култовия роман "Нощем с белите коне“ имал праправнук, живеещ в село Алдомировци.

"Откритието“ бе направено в предаването "България търси талант“, където участник на име Чавдар Илиев три пъти заяви, че е правнук на Вежинов. Водещият Сашо Кадиев прие твърдението без проверка и дори подари на участника романът "Нощем с белите коне“.

Малко след излъчването, Павлина Делчева-Вежинова публикува възмутен пост във Facebook, в който категорично опроверга информацията:

"ТОВА НЕ Е ВЯРНО! ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ НЯМА ПРАПРАПРАВНУК, И ТО ОТ СЕЛО АЛДОМИРОВЦИ.

Днес поредната жълтина – някакво момченце се представи за прапраправнук на баща ми. А bTV и онова Сашко Кадиев, което познава и Пальо и мен, и което много добре знае, че това е невъзможно, се беше даже подготвил и беше извадил "Нощем с белите коне“, за да му я подари.

Ваш`та лъжлива жълта телевизия. За съжаление тази лъжа ще си остане непоправена и в умовете на скудоумното население ще остане, че баща ми има неграмотен прапраправнук, който нищо не е чел, ама иска да е писател.“

До момента bTV не е излязла с официален коментар по случая.


