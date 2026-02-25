ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Зорница Славова: Големите бизнеси, които смятаха България за страна с евтин труд, вече се изнасят към Азия и Африка
За сравнение предприятията във Варна са 31 000. "Говорим за огромна разлика дори между първия и втория. В целия Северозападен регион и пограничните райони като Кюстендил и Североизточна България има много малко предприятия. Най-малко са те в общините Бойница, Трекляно и Макреш. Там факторите, които влияят върху липсата на бизнес активност, са и социално-икономически – много нисък дял на трудоспособно население, ниска образованост на работната ръка“, обясни Славова.
Спрямо брой население концентрацията на предприятията отново е в областните центрове, основно в Южна България. "По оста на магистрала "Тракия“ се вижда доста добро развитие – от София през Пазарджик, Пловдив, Стара Загора към Бургас“, отбеляза икономистът.
В някои малки туристически общини броят на предприятията, съотнесен към населението, също е висок. Като примери Славова посочи Несебър, Приморско, Созопол, Банско и Чепеларе.
Две са мерките, които държавата би могла да предприеме и които според нея биха повлияли пряко върху икономическото развитие на общините. Едната е свързана с по-масово въвеждане на дуалното образование. "Това би решило доста голяма част от проблемите, свързани с материалната база на професионалните гимназии, за които е много трудно да бъдат в крак с времето, тъй като ресурсите им са ограничени. Другата реформа е децентрализацията на общините. За много общини, които имат ограничен ресурс, новият бизнес е по-скоро разход – те не печелят от това, че на тяхна територия има предприятия. Ние предлагаме 1/5 от ДОО да отива в общината, а не в централния бюджет. Това ще бъде стимул местната власт да търси инвеститори и да улеснява работата на бизнеса“, обясни икономистът.
Зорница Славова отбеляза, че с повишаването на заплатите растат и разходите за работодателите. "Големите бизнеси, които ни смятаха за страна с евтин труд, вече се изнасят към Азия и Африка, защото трудът е по-скъпо платен. Сега ключовото вече са уменията на работната сила. Все още икономиката и високотехнологичните производства не са толкова развити и все още уменията и знанията на работната сила са от ключово значение“, поясни тя.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 24 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Винетките за леките автомобили отпадат, ще се таксува според реал...
21:28 / 25.02.2026
Христанов: БАБХ–Пловдив е наела "златна фадрома" и е ощетила бюдж...
21:10 / 25.02.2026
Финансист: Общественият сектор е с по-високи заплати и по-голям р...
20:39 / 25.02.2026
Изключително висок интерес към търсене на гаражи и паркоместа в П...
19:51 / 25.02.2026
Проф. Росен Стоянов за отстранените лица от листите на БСП: Явно ...
20:10 / 25.02.2026
Силви Кирилов отхвърли твърденията за десетократно завишени цени ...
19:34 / 25.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS