Зловеща находка в къща в Южна България

© Починала жена е открита в къща, намираща се в село Церово, област Пазарджик. Сигнал за възникнал пожар е бил получен снощи около 20.30 ч. в РСПБЗН-Пазарджик.



Към мястото в село Церово са насочени два противопожарни автомобила, както и автопатрул на полицейски участък Лесичово. Огънят е бил потушен бързо с помощта на съседи.



По време на огледа в една от стаите е открито тялото на 63-годишната обитателка на къщата, която е чужда гражданка. Трупът е транспортиран за аутопсия в отделение по съдебна медицина в МБАЛ "Пазарджик".



Изясняват се конкретните причини довели до смъртта на жената. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.