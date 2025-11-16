Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.

© След замяната на лева с евро българските монети могат да станат значително по-интересни за чуждестранните нумизмати. Това прогнозира Ангелин Петров, председател на Нумизматичното дружество – Централна България, по време на поредната месечна сбирка на организацията в Стара Загора.



По думите на Петров дружеството работи активно повече от година и организира редовни месечни срещи на колекционери.



"Целта е обмен на опит и възможност всеки да покаже новите си находки. Искаме да извадим на светло неща, които десетилетия са стояли по тавани и къщи“, обясни той пред БТА.



На последната сбирка участие са взели над 70 изложители, а посещаемостта традиционно надхвърля 1000 души, според броячите на търговския център, в който се провежда събитието. Нерядко се появяват редки и ценни екземпляри, показвани за първи път.



Сред последните находки Петров посочи отлично запазена монета от 1 лев, отсечена през 1894 г. Често могат да бъдат видени и редки банкноти, ценни заради ограничения тираж или отлично състояние.



Нумизматиката привлича все повече млади хора, отбелязва Петров.



"Всеки ден се запознаваме с нови ентусиасти. Всяка монета носи история, а чрез нея младите опознават миналото – и българските владетели, и чуждите монарси“, казва той.



Петров смята, че след като левът излезе от обращение, интересът към него ще нарасне, особено сред чуждестранните колекционери, които традиционно търсят монети на малки държави с ограничен тираж.



Заместник-председателят на дружеството Георги Стоянов също допуска засилване на интереса, но не очаква драстични скокове в цената.



"Монетите поскъпват с годините, но стойността им зависи най-вече от състоянието, качеството и тиража“, обяснява той.



Стоянов припомня интересния случай с монетите от 1916 г., които не влизат в обращение. Повечето от тях са претопени за покриване на репарации след Първата световна война, което прави оцелелите екземпляри – особено номинал 2 лева – изключително редки.



"Понякога дори сертифицирани монети се оказват добре направени копия“, предупреждава той и съветва всеки открил монета да се обърне към експерт.



Най-скъпата българска монета в момента остава златните 100 лева от 1894 г., оценявани на близо 200 000 лева.



Особен интерес представляват и железните монети, трудно съхранявани заради корозия.



"Монетите от 10 лева от 1941 г. могат да достигнат цена над 50 000 лева. Желязото е капризен материал и качествен екземпляр е истинска рядкост“, казва Стоянов.