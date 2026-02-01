© Facebook виж галерията Зимен ад на АМ "Тракия" в този час. Огромни тапи и в двете посоки на магистралата при тунел "Траянови врата". По информация на шофьори на места има закъсали автомобили, а пътната настилка е изключителна хлъзгава, наподобяваща на "ледена пързалка".



В социалните мрежи водачите призовават, при възможност, пътуванията по АМ "Тракия" да бъдат отложени, тъй като на места все още не е напълно почистено. На терен в някои участъци работят снегопочистващи машини, но прогнозите сочат за засилване на снеговалежа, което може допълнително да усложни обстановката.



Ограничено е движението на МПС над 12 т по АМ "Тракия" в област София поради снегопочистване в района на тунел "Траянови врата“. Трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут: път I-8 Мирово – Костенец – Пазарджик. Движещите се в посока София изчакват на място.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.