ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Зимен ад на АМ "Тракия"
В социалните мрежи водачите призовават, при възможност, пътуванията по АМ "Тракия" да бъдат отложени, тъй като на места все още не е напълно почистено. На терен в някои участъци работят снегопочистващи машини, но прогнозите сочат за засилване на снеговалежа, което може допълнително да усложни обстановката.
Ограничено е движението на МПС над 12 т по АМ "Тракия" в област София поради снегопочистване в района на тунел "Траянови врата“. Трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут: път I-8 Мирово – Костенец – Пазарджик. Движещите се в посока София изчакват на място.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 372
|предишна страница [ 1/62 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Силен снеговалеж затруднява движението по АМ "Тракия" след Пловди...
19:18 / 01.02.2026
Това ни чака утре
18:48 / 01.02.2026
Иван Таков: Поредицата от грешки отслаби БСП и разпиля лявото
17:32 / 01.02.2026
Николай Младенов призова за спазване на примирието в Газа
16:14 / 01.02.2026
Кристин Лагард отбеляза първия месец на България с еврото
15:45 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, п...
15:29 / 01.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS