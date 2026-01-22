ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зимата се оттегля
Затоплянето ще продължи и в неделя минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните - между 6° и 11°, в югоизточните райони до 13°-14°, но в северозападните, където мъглите и облачността ще се задържат почти през целия ден ще остават близки до нулата.
В понеделник в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове, южният вятър ще се усили. Там и температурите ще се повишат още - дневните ще достигат 15°-16°. Облачността ще е значителна, ще има и валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Южна България.
Във вторник вятърът ще отслабне, ще се ориентира от запад-северозапад. Валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва. Ще остане сравнително топло. В сряда вятърът отново ще придобие южна компонента, а към вечерта в Източна България ще се усилва. Облачността ще е разкъсана.
Минималните температури ще са близки до нулата и максималните в повечето места ще са между 9° и 14°. В четвъртък ще преобладава облачно време, от запад на изток ще превали дъжд. Вятърът ще остане от юг-югозапад, в източната половина от страната - умерен и силен, а температурите ще се задържат високи.
