Журналистът Йово Николов: Първо – имало ли е там хора на ДАНС?
Автор: ИА Фокус 20:07Коментари (0)302
©
Какво се случи на "Петрохан" и край връх Околчица коментираха в ефира на "На Фокус" по NOVA журналистите Йово Николов и Мария Черешева. 

Според двамата сериозните съмнения за ролята и действията на ДАНС са сред основните причини обществото да губи доверие в институционалното разследване на трагедията.

"При това чудовищно недоверие най-големият въпрос остава за съпричастността на ДАНС – имало ли е хора в групата, които са сътрудничили“, подчерта Черешева.

От своя страна Йово Николов заяви: "Ако ДАНС няма интерес информацията да излиза, тогава трябва да променим ДАНС“.

Йово Николов подчерта, че "за всички е ясно, че обществото психяса около този случай и то поради причина, че първо не беше дадена своевременна информация, второ, когато беше дадена, възникнаха много въпроси без отговор до момента“.

По думите му част от версиите, които циркулират в публичното пространство, са тръгнали именно от разследващите органи, но в крайна сметка отговорите се свеждат до "две или три основни неща“.

"Първо – имало ли е там хора на ДАНС. Казвам го, защото един път беше казано "да“. Но след това имаше един ключов момент, когато беше дадена импровизирана пресконференция и директорът на Главна дирекция "Национална полиция“ Захари Васков на въпроса имало ли е хора на ДАНС, каза: "Аз няма да отговоря на този въпрос“, заяви Николов.

Той припомни и реакцията на службите по време на парламентарен контрол. "По същия начин реагираха службите, когато депутати от ПП–ДБ зададоха въпроса в НС. Тогава изпълняващият функциите директор Деньо Денев първо каза, че не може да даде такава информация в открито заседание. Заседанието беше закрито и след това той каза: "Аз няма да ви отговоря“.

Сред ключовите въпроси, според Николов, е и защо всички проверки в ДАНС са били прекратени, както и защо разследванията по показанията на В. А. в ГДБОП също са били закрити. "Основното оправдание е, че показанията на бабата и дядото са били оттеглени в ДАНС, а показанията на В. А. пред ГДБОП не са били верифицирани. От това разбирам аз, че ДАНС работи само по сигнал – и ако някой си изтегли сигнала, ДАНС престава да работи“, коментира той.

Мария Черешева обърна внимание на други съществени липси в публичния разказ за случая. "Прави впечатление, че кметът на Гинци изчезна от картинката. Веднага изчезна. Деян Илиев, който е открил трите тела на "Петрохан“, също вече не фигурира в този разговор“, заяви тя. По думите ѝ е тревожно как "ключов свидетел, който е първият човек, озовал се на това място, вече го няма в публичното пространство и никой не може да го намери“.

Според Николов акцентът върху версии за секта и педофилия е "удобна политическа дъвка“, а случаят е бил използван в парламента с "грозни сценки и обиди“. Черешева допълни, че политизирането на темата и агресивният език в Народното събрание са обидни не само за близките на загиналите, но и за цялото общество.


