Журналистка: Мария Цънцарова е уволнена

© Мария Цънцарова е уволнена. Вече съм сигурна, че всичко е възможно...



P.S. И някак това се случва ден след експлозивното интервю с Радостин Василев в сутрешния блок на бТВ.



A дали няма общо онази бунтарска чаша с надпис "Време е за промяна", публикувана наскоро от Цънцарова в социалните мрежи?



Това написа преди минути журналистката Ружа Райчеа, дъщеря на социолога Андрей Райчев.