|Жител на Столипиново: Боклуци от половината Пловдив и околните села се струпват в квартала
По думите на местните жители в целия квартал има поставени едва два контейнера за смет, което принуждава хората да изхвърлят отпадъците си на нерегламентирани места.
"Няма никъде контейнери. Откъде тези контейнери?! Хората къде да хвърлят?“, казват жители пред БНТ.
На въпрос защо според тях липсват съдове за отпадъци, отговарят: "Общината знае. Ние откъде да знаем защо няма?“.
Хората настояват да бъдат поставени по-големи контейнери, които да поемат количеството отпадъци.
"Трябва да сложат повече контейнери, не от малките, а от големите“, споделят те.
Според тях проблемът се задълбочава и от факта, че в квартала се изхвърлят отпадъци не само от местните жители, но и от други части на Пловдив и от близките села.
"Почти от половин Пловдив и от селата идват тук и си хвърлят боклуците. Не само ние“, казват още хората от квартала.
Кризата с отпадъците е мотивирала жителите да започнат събиране на средства за правна помощ. За два месеца 30 души са направили дарения. Инициативата е организирана от Абдулсамед Вели – жител на Столипиново, който дълги години е живял във Франция.
"Нямаше ограничение или минимум – кой с каквото може. От 10 до 200 лева. Общо платихме 2000 лева на адвокатите“, обяснява Вели.
Преди да бъдат заведени съдебни дела, адвокатите ще изискат информация от общинското предприятие "Чистота“ относно организацията на сметоизвозването в квартала.
"Искаме да знаем има ли норми – на колко души колко контейнери се полагат и как трябва да бъдат разположени. Знае ли общината каква техника е необходима за почистване на кв. Столипиново, прави ли се нещо по въпроса и каква е цената на тези дейности“, заяви адвокат Добромир Балджийски.
От общинското предприятие "Чистота“ посочиха, че през миналата година в квартала са били поставени 130 контейнера, голяма част от които са изчезнали или са били изпочупени. В момента се ремонтират стари съдове за отпадъци, които предстои отново да бъдат разположени в района.
От почистващата фирма уточняват още, че ежедневно в Столипиново работят три фадроми и сметоизвозваща машина, които почистват постоянно образуващите се нерегламентирани сметища.
