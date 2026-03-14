Тежко ПТП е станало на пътя между Пазарджик и село Радилово. При маневра за изпреварване лек автомобил "Сузуки" е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в насрещно движещ се друг автомобил. Това съобщиха от полицията в Пазарджик.За съжаление единият от водачите е загинал, останалите са транспортирани с линейки в МБАЛ "Пазарджик".На място са екипи на сектор Пътна полиция, РУ Пазарджик и Пещера. Времено пътя е затворен. Да се използва обходен маршрут Радилово – Капитан Димитриево – Алеко Константиново и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".