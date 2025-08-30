ИЗПРАТИ НОВИНА
Жени Живкова отмени сватбата на голямата си дъщеря
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:59
©
"Болката е прекалено голяма за семейството". Това казва една от най-добрите български дизайнерки - Евгения Живкова, която малко преди 40-ия ден от кончината на брат си Тодор Славков отмени сватбата на дъщеря си Людмила Стефанова. Тази неделя семейството отново ще се събере на Централните софийски гробища, за да направи помен в православната традиция и панихида със специална трапеза за Тодор Славков.

Той си отиде на 21 юли - датата, на която майка му Людмила Живкова умира. Малък Тошко, както го наричаха, е положен до своя баща Иван Славков, в близост до гробовете на своя дядо Тодор Живков и на майка си Людмила. На поклонението не присъства единствената му дъщеря Катерина, която си взе сбогом с баща си малко преди официалната част.

“Тя бе в голям стрес", казаха приятелки на момичето от Италианския лицей, който тя завърши през юни и дори бе избрана за Модна икона на абитуриентския бал. След погребението Катето всеки ден ходеше на гроба на баща си в компанията на братовчедките си Людмила и Андреа.

“Хората, които ме познават добре, знаят, че не обичам да се изказвам публично, но ако има някого, заради когото си заслужава да го направя – това беше той. Каквото и да кажа за него, ще бъде малко. Човек с огромно чувство за хумор и с още по-огромно сърце. Винаги беше до нас. Смеехме се много заедно и си имахме свои шеги дори когато останалите не ни разбираха. Ще ми липсва. Знам, че ме обичаше много, и аз него също. Днес осъзнах колко истински съм обичана от хората около мен и колко много любов има за семейството ми", казва Андреа Стефанова, по-малката дъщеря на Жени Живкова.

А голямата Людмила Стефанова допълва сестра си: “Той беше най-добрият вуйчо". Тодор Славков с двете момичета като малки - Людмила и Андреа. Тодор Славков с дъщеря си Катерина И двете сестри обещават да са до Катето “до края на живота си", за да ѝ помагат, както досега.

Другият човек, на когото може да разчита дъщерята на покойния Тодор Славков, е бизнесменът Христо Крушарски, най-добрият приятел на баща ѝ. “Аз съм им казал - и на нея, и на моите деца, че докато имам и съм здрав, давам. Ще им помогна да влязат в живота. После те трябва да се грижат за мен", споделя пред “24 часа" президентът на ФК “Локомотив" (Пловдив).


