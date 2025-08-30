ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Жени Живкова отмени сватбата на голямата си дъщеря
Той си отиде на 21 юли - датата, на която майка му Людмила Живкова умира. Малък Тошко, както го наричаха, е положен до своя баща Иван Славков, в близост до гробовете на своя дядо Тодор Живков и на майка си Людмила. На поклонението не присъства единствената му дъщеря Катерина, която си взе сбогом с баща си малко преди официалната част.
“Тя бе в голям стрес", казаха приятелки на момичето от Италианския лицей, който тя завърши през юни и дори бе избрана за Модна икона на абитуриентския бал. След погребението Катето всеки ден ходеше на гроба на баща си в компанията на братовчедките си Людмила и Андреа.
“Хората, които ме познават добре, знаят, че не обичам да се изказвам публично, но ако има някого, заради когото си заслужава да го направя – това беше той. Каквото и да кажа за него, ще бъде малко. Човек с огромно чувство за хумор и с още по-огромно сърце. Винаги беше до нас. Смеехме се много заедно и си имахме свои шеги дори когато останалите не ни разбираха. Ще ми липсва. Знам, че ме обичаше много, и аз него също. Днес осъзнах колко истински съм обичана от хората около мен и колко много любов има за семейството ми", казва Андреа Стефанова, по-малката дъщеря на Жени Живкова.
А голямата Людмила Стефанова допълва сестра си: “Той беше най-добрият вуйчо". Тодор Славков с двете момичета като малки - Людмила и Андреа. Тодор Славков с дъщеря си Катерина И двете сестри обещават да са до Катето “до края на живота си", за да ѝ помагат, както досега.
Другият човек, на когото може да разчита дъщерята на покойния Тодор Славков, е бизнесменът Христо Крушарски, най-добрият приятел на баща ѝ. “Аз съм им казал - и на нея, и на моите деца, че докато имам и съм здрав, давам. Ще им помогна да влязат в живота. После те трябва да се грижат за мен", споделя пред “24 часа" президентът на ФК “Локомотив" (Пловдив).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: Лято и плаж до началото на ноември
19:53 / 30.08.2025
От 01.01.2026 г. предстои промяна за заемите на всички българи
19:38 / 30.08.2025
Срещу 50 000 лв. Паскал излиза на свобода, Асен Василев и Бойко Р...
19:40 / 30.08.2025
Задръстване в района на Кресна, колите не мърдат
19:43 / 30.08.2025
Брокери: Квартира тук за 200-300 лв.? Забравете! Пригответе поне ...
19:44 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена
17:32 / 30.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS