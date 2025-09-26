ИЗПРАТИ НОВИНА
Дъщерята на Тодор Славков приключи с траура
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:56
©
Дъщерята на покойния Тодор Славков и правнучка на Тодор Живков, за пореден път привлече вниманието към себе си.

Само броени седмици след трагичната загуба на баща си, който сложи край на живота си на 21 юли, младата красавица изненада последователите си с провокативни клипове в социалните мрежи от воаяжа ѝ в Монте Карло.

Въпреки че официално все още е в траур, Катерина  публикува снимки и видеа, на които е облечена провокативно, в къси бюстиета и рокли с дълбоко  деколте, а вечерите й на Лазурния бряг минават в компанията на приятелка и под светлините на нощните клубове.

Това предизвика разнопосочни реакции в социалните мрежи - едни я упрекват, че твърде бързо е забравила мъката, други обаче я защитават с думите, че всеки преживява загубата по свой начин.

Катерина завърши тази година Италианския лицей в София с отличие, а на бала си беше избрана за "Мис модна икона на випуск 2025“ и получи плакет, цветя и бурни аплодисменти от съучениците си. I Любопитна подробност е, че самата й баба Людмила Живкова е създателка на елитното училище, което са завършили и баща й Тодор Славков, и леля ѝ Евгения Живкова.

В интервюта младата дама вече е споделяла, че е мислила сериозно за политическа кариера. 

"Да, мислила съм много върху това да стана политик, но на този етап не съм достатъчно подготвена. Със сигурност ще уча в чужбина и после ще се върна, за да раздавам това, което знам и мога. А и защо не да съм следващата жена премиер или президент“, каза неотдавна амбициозната правнучка  на Тодор Живков, пише HotArena.


Статистика: