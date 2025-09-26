ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дъщерята на Тодор Славков приключи с траура
Само броени седмици след трагичната загуба на баща си, който сложи край на живота си на 21 юли, младата красавица изненада последователите си с провокативни клипове в социалните мрежи от воаяжа ѝ в Монте Карло.
Въпреки че официално все още е в траур, Катерина публикува снимки и видеа, на които е облечена провокативно, в къси бюстиета и рокли с дълбоко деколте, а вечерите й на Лазурния бряг минават в компанията на приятелка и под светлините на нощните клубове.
Това предизвика разнопосочни реакции в социалните мрежи - едни я упрекват, че твърде бързо е забравила мъката, други обаче я защитават с думите, че всеки преживява загубата по свой начин.
Катерина завърши тази година Италианския лицей в София с отличие, а на бала си беше избрана за "Мис модна икона на випуск 2025“ и получи плакет, цветя и бурни аплодисменти от съучениците си. I Любопитна подробност е, че самата й баба Людмила Живкова е създателка на елитното училище, което са завършили и баща й Тодор Славков, и леля ѝ Евгения Живкова.
В интервюта младата дама вече е споделяла, че е мислила сериозно за политическа кариера.
"Да, мислила съм много върху това да стана политик, но на този етап не съм достатъчно подготвена. Със сигурност ще уча в чужбина и после ще се върна, за да раздавам това, което знам и мога. А и защо не да съм следващата жена премиер или президент“, каза неотдавна амбициозната правнучка на Тодор Живков, пише HotArena.
