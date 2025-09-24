ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жени Живкова все още не може да се съвземе от смъртта на Тодор Славков
По информация от издания, по време на посещение в Правец на 7 септември, когато заедно с децата си е почела паметта на дядо си пред паметника и в къщата музей, Жени Живкова е изглеждала видимо променена – отслабнала, облечена семпло и потънала в мъка. Очевидци коментират, че скръбта ѝ е очевидна, а според близки тя намира утеха единствено в семейството и приятелите, които я подкрепят.
Медийни публикации твърдят, че отношенията между Тодор Славков и Силвия Пантева – майка на дъщеря му Катерина – са били крайно обтегнати през последните години. Пише се за поредица от конфликти, включително и около финансови въпроси, които допълнително влошили връзката им. В статии се споменава, че преди абитуриентския бал на дъщеря им двамата са имали тежък спор, след който Тодор решил да не присъства на празника.
Според публикациите, Жени Живкова е убедена, че дългогодишният психически натиск върху брат ѝ е оказал влияние върху неговото състояние. На самото опело пък свидетели отбелязват, че тя е демонстративно дистанцирана от бившата му половинка.
Тодор Славков починал на същата дата, на която умират майка му и вуйчо му
Важно е да се подчертае, че всички тези твърдения идват от различни медии и очевидци, без официално потвърждение от самата Жени Живкова или семейството. Факт е обаче, че трагедията със смъртта на Тодор Славков продължава да вълнува обществото и да оставя въпроси без ясни отговори, пише Edna.bg.
