Жена откри съпруга си убит на пода в спалнята и окървавен
На 11.03.2026 г. на телефон за спешни случаи 112 постъпил сигнал от жена, която съобщила, че открила съпруга си лежащ на пода окървавен.
Незабавно на местопроизшествието в с. Богданлия, община Елин Пелин, бил изпратен полицейски екип.
При оглед на къща в спално помещение на втория етаж бил открит 52-годишният К.В. в безпомощно състояние. Пристигналият медицински екип е констатирал смъртта му.
Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган.
