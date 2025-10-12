ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Желязков: Важно е проблемите да бъдат правилно адресирани, така че през 2026 година резултатите да бъдат съвсем различни
Автор: Емануела Вилизарова 19:49Коментари (0)137
© Министерски съвет
Само синергията между централната и местната власт може да даде добър резултат за нашето общество. Не щадете министрите - те са Ваши. С тези думи министър-председателят Росен Желязков се обърна към участниците в Годишната среща на местните власти, която се провежда в к.к. Албена. Премиерът беше гост на събитието и участва в официалното отбелязване на Деня на българската община и местното самоуправление. Желязков специално акцентира върху управлението на отпадъците в общините. Посочи, че едва 71 общини са заявили готовност за въвеждане на системата на принципа "замърсителят плаща“. Министър-председателят припомни също така, че с промените в Наказателния кодекс ще бъде инкриминирано изхвърлянето на битови, производствени и строителни отпадъци. Трябва да има превенция и тази превенция е носенето на наказателна отговорност, добави Желязков.

Премиерът Росен Желязков припомни политическите заявки, с които правителството стартира мандата си - да спре непрекъснатия изборен цикъл, давайки глътка въздух най-вече на общините, да осигури финансова и макроикономическа стабилност, по-добра събираемост на приходите, както и покриване на конвергентните критерии, така че от 1 януари 2026 г. България да бъде част от еврозоната. Положени бяха целенасочени усилия за възстановяване на плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост и се гарантира по-добро управление на оперативните програми.

"По отношение на еврото Вашата роля е изключително важна, защото Вие сте най-близо до хората и най-ясно и категорично може да разсейвате техните страхове", обърна се премиерът Росен Желязков към представителите на местната власт. Министър-председателят посочи, че ангажиментите на правителството в тази посока ще бъдат изпълнени. "С Ваша помощ трябва да разсеем опасенията на населението, много е важно хората да чуват, че нищо не ги принуждава панически да обменят парите си", добави Желязков. По думите му именно плавният преход към еврото е гаранция да няма злоупотреби и измами.

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост Желязков изтъкна, че очакваме второто плащане. То ще бъде редуцирано, но с отлагателно условие, а не окончателно. Очакваме и третото плащане, което е същественото плащане за настоящата година.

Министър-председателят акцентира върху рекордната събираемост, постигната от правителството през настоящата година. Имаме 15% ръст на събираемостта по отношение на данъците, изтъкна Желязков. Премиерът припомни за резервите, които има в това отношение при местните данъци и такси, както и възможностите за наваксване.

Наред с това изпълнението на общинската програма е в размер на 460 милиона лева, като за настоящата година остават по разчети 290 млн. лв. След изчерпването на този ресурс се продължава по Приложение 3 с ресурса, с който е капитализирана Българската банка за развитие. Това ще бъде и основният модел за 2026 година, отбеляза Желязков. Министър-председателят също така призова местните власти да обърнат специално внимание на проектите по оперативните програми и максимално да използват възможностите им.

"Не знам откъде тръгнаха спекулации за това, че в централния бюджет в края на годината следва да бъдат възстановени неизразходваните средства от делегираните дейности и от капиталовите разходи - неизразходваните средства няма да бъдат възстановявани в централния бюджет, те остават в общините", категоричен беше премиерът. Министър-председателят призова тези средства да не се харчат за несъществени неща, а внимателно да бъдат планирани са следващата година.

По отношение на справянето с бедствията премиерът Росен Желязков обърна специално внимание на координацията на действията между централната и местната власт и превенцията. Министър-председателят изтъкна мерките, предприети от кабинета за борба с безводието. По думите му необходимите действия са сходни на национално и на местно ниво - разработване, опазване и рехабилитация на водоизточниците и довеждащата инфраструктура, контрол, намаляване на загубите, подобряване на инфраструктурата. Важно е проблемите да бъдат правилно адресирани, така че през 2026 година резултатите да бъдат съвсем различни, добави Желязков. Премиерът специално благодари на представителите на местната власт, които се включиха в обученията за работа със системата BG-ALERT.

Министър-председателят Росен Желязков поздрави представителите на местната власт по повод днешния им празник. Пожела им да бъдат по-малко засегнати от политиканстването в политиката и да реализират повече политики за доброто на българските граждани.


Още по темата: общо новини по темата: 385
11.10.2025 »
11.10.2025 »
11.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
предишна страница [ 1/65 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Полицията с подробности за купуването на гласове в Пазарджишко
18:25 / 12.10.2025
Обискираха коли в пазарджишко заради местните избори
16:15 / 12.10.2025
Напрежение в пазарджишкото село Огняново: Има съмнение за купуван...
15:39 / 12.10.2025
Влак прегази служител на БДЖ!
15:00 / 12.10.2025
Специалист по инфекциозни болести: В момента се разпространяват д...
16:55 / 12.10.2025
Катастрофа на АМ "Тракия" до Пловдив, задръстването е километричн...
13:50 / 12.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
09:10 / 10.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Купа на България сезон 2025/2026
Местни избори 2023 г.
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: