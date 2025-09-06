Земетресение от 4.3 по Рихтер близо до България

© Земетресение с магнитуд М=4.3 е регистрирано в района на град Нови Пазар, Сърбия.



Земетресението от 5 септември 2025 г., от 15:43 часа българско време е с епицентър на 180 км от град Трън и на 250 км от град София. Това сочат данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.