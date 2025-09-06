ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Земетресение от 4.3 по Рихтер близо до България
Земетресението от 5 септември 2025 г., от 15:43 часа българско време е с епицентър на 180 км от град Трън и на 250 км от град София. Това сочат данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 765
|
|предишна страница [ 1/128 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нери Терзиева приживе: От всички наши национални егоизми, най-мал...
11:04 / 06.09.2025
Родственик на Райна Княгиня: Mоже да изкаратe до 20 000 лева, ако...
10:54 / 06.09.2025
Историк от САЩ: За Русия е било неизгодно България да реализира с...
10:25 / 06.09.2025
Росен Петров: Щяхме да минаваме митница за Пловдив, ако не беше С...
10:17 / 06.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Вицепрезидентът от Първенец: Съединението е взривът на нашето бъл...
09:07 / 06.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS