Затвориха пътя от Радилово към Пазарджик

Движението по пътя от село Радилово към Пазарджик временно е спряно заради пътнотранспортно произшествие. По първоначална информация 68-годишен водач на лек автомобил "Пежо" от Пещера е загубил контрол и се е ударил последователно в насрещно движеща се "Шкода" и друго "Пежо".



Пострадал е самият шофьор, който е транспортиран за преглед в МБАЛ "Пазарджик".



На мястото се извършва оглед. Въведен е обходен маршрут през селата Радилово и Капитан Димитриево. Екипи на РУ – Пещера и сектор "Пътна полиция“ регулират движението.