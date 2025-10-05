ЗАРЕЖДАНЕ...
|Затварят напълно достъпа до Елените
Още от началото на бедствената ситуация щабът оказва съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете. И утре, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропусквателен пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост. След 15:00 ч. на 6.10. достъпът се ограничава.
На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа. Забраната за пребиваване на територията на в.с. "Елените“ ще остане в сила до второ нареждане.
Областният управител ще задейства системата БГ Алерт за своевременно оповестяване на забраната в района на селището, предаде bTV.
Вилното селище ще остане под 24-часова охрана от органите на МВР за недопускане на набези върху имуществото на евакуираните.
Още новини от Национални новини:
Шофьорът от фаталното състезание във Варна е дал положителен поле...
17:38 / 05.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Шофьорът на линейката, откарал загиналия край Варна: Млада жена е...
16:15 / 05.10.2025
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората...
15:47 / 05.10.2025
Българка от флотилията в Газа: Основната цел на мисията ни е поли...
15:08 / 05.10.2025
Вижте как автомобилът се блъска в публиката на състезанието във В...
15:11 / 05.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
