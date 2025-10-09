ЗАРЕЖДАНЕ...
|Защитата на Коцев с нови искания
По-малко от час след решението на апелативния съд днес, защитата на Благомир Коцев внесе две искания за изменение на мярката му. Едно до Софийски градски съд за незабавно ново заседание и едно до Софийска градска прокуратурата – в което се настоява тя сама да поиска освобождаването на варненския кмет от ареста
