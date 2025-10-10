ЗАРЕЖДАНЕ...
|Защитата на Георги поиска отстраняване на съдебен заседател по делото "Дебора"
Подсъдим по случая е Георги Георгиев, обвинен в нанасяне на множество порезни рани с макетен нож върху Дебора Михайлова, остригване на косата ѝ и отправяне на заплахи за убийство.
На предишното заседание, проведено през септември, бяха разпитани трима свидетели. Очаква се днес в съдебната зала да бъде изслушана и самата пострадала. Разпитът ѝ ще се проведе в присъствието на психолог и психиатър, по искане на защитата на подсъдимия.
Междувременно адвокатите на Георгиев настояха за отстраняване на един от съдебните заседатели. Причината – през 2015 година заседателката е била жертва на нападение от маскирани лица.
"Г-жа Шакирова е била нападната от двама маскирани, които са ѝ отнели сума, предназначена за операция. Смятаме, че такъв човек не може да бъде обективен по подобно дело, където отново става дума за нападение с маска и за нанасяне на телесна повреда“, заяви адвокат Георги Кънев.
По думите му, по време на едно от предходните заседания заседателката е проявила негативно отношение към въпросите, задавани на подсъдимия.
"Точното ѝ изявление беше: ‘Аз не мога да разбера кой е обвинен в тази зала.’ Това е недопустимо за един съдебен заседател“,допълни адвокат Кънев.
