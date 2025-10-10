© Plovdiv24.bg Днес Пловдивският районен съд провежда поредното заседание по делото "Дебора", предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Подсъдим по случая е Георги Георгиев, обвинен в нанасяне на множество порезни рани с макетен нож върху Дебора Михайлова, остригване на косата ѝ и отправяне на заплахи за убийство.



На предишното заседание, проведено през септември, бяха разпитани трима свидетели. Очаква се днес в съдебната зала да бъде изслушана и самата пострадала. Разпитът ѝ ще се проведе в присъствието на психолог и психиатър, по искане на защитата на подсъдимия.



Междувременно адвокатите на Георгиев настояха за отстраняване на един от съдебните заседатели. Причината – през 2015 година заседателката е била жертва на нападение от маскирани лица.



"Г-жа Шакирова е била нападната от двама маскирани, които са ѝ отнели сума, предназначена за операция. Смятаме, че такъв човек не може да бъде обективен по подобно дело, където отново става дума за нападение с маска и за нанасяне на телесна повреда“, заяви адвокат Георги Кънев.



По думите му, по време на едно от предходните заседания заседателката е проявила негативно отношение към въпросите, задавани на подсъдимия.



"Точното ѝ изявление беше: ‘Аз не мога да разбера кой е обвинен в тази зала.’ Това е недопустимо за един съдебен заседател“,допълни адвокат Кънев.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.