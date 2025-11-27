ИЗПРАТИ НОВИНА
Заседанието по делото "Коцев" приключи! Адвокатът му: Очакваме още днес той да се прибере при своите близки
Автор: Екатерина Монева 16:05
© Varna24.bg
Варненският окръжен съд се оттегли, за да разгледа аргументите на защитата и обвинението по мярката за задържане на Благо. Магистратите ще обявят решението си в 17 часа. Тогава ще стане ясно и дали Благо ще получи свобода.

"Искам да изчистя името си, това на семейството си и на Община Варна", заяви Благомир Коцев. Той допълни, че е готов да съдейства напълно на закона. "Имах колебания за поста кмет, но приех тази отговорност именно, защото вярвам в закона." посочи градоначалникът в обръщението си към съда. 

Благомир Коцев каза още, че единственото, което желае в момента е да прегърне семейството си и да бъде до децата си, които са в невръстна възраст. Дъщерята на кмета Коцев бе едва на месец, когато той бе арестуван през юли.

С положителна нагласа за изхода на днешното заседние бе и адвокатът на кмета на Варна, Николай Владимиров. За Varna24.bg той заяви:

"Очакваме още днес Благомир Коцев да се прибере при своите близки, при невръстните си деца. Мисля, че това е единственият възможен вариант".



