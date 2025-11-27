ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Заседанието по делото "Коцев" приключи! Адвокатът му: Очакваме още днес той да се прибере при своите близки
"Искам да изчистя името си, това на семейството си и на Община Варна", заяви Благомир Коцев. Той допълни, че е готов да съдейства напълно на закона. "Имах колебания за поста кмет, но приех тази отговорност именно, защото вярвам в закона." посочи градоначалникът в обръщението си към съда.
Благомир Коцев каза още, че единственото, което желае в момента е да прегърне семейството си и да бъде до децата си, които са в невръстна възраст. Дъщерята на кмета Коцев бе едва на месец, когато той бе арестуван през юли.
С положителна нагласа за изхода на днешното заседние бе и адвокатът на кмета на Варна, Николай Владимиров. За Varna24.bg той заяви:
"Очакваме още днес Благомир Коцев да се прибере при своите близки, при невръстните си деца. Мисля, че това е единственият възможен вариант".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 70
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пускат Благомир Коцев на свобода срещу 200 000 лева
17:13 / 27.11.2025
Синът на бизнесмена от Мадан свалял чужда жена, затова е бил убит...
16:41 / 27.11.2025
10 бивши министри с декларация с 5 предложения за реформи в Бюдже...
17:18 / 27.11.2025
Слави Трифонов: При определени условия се завръщам като водещ
16:25 / 27.11.2025
Единственият кмет-парамедик в България управлява село на 45 км от...
16:11 / 27.11.2025
Новата програма обещава ваучери от 20 000 лв. на домакинство, но ...
16:05 / 27.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенсионер: Не искам коледни надбавки
20:05 / 25.11.2025
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Семейство от трима души загина на Околовръстното на Пловдив!
08:05 / 25.11.2025
Пловдив изпревари София, но е изправен пред огромен проблем
13:36 / 25.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS