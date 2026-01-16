ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зарядно предизвика пожар. Майка и двете й дъщери починаха, мъж е в болница
По информация на СДВР пострадалият е откаран в спешна болница "Пирогов“.
Сигналът за инцидента е подаден в 3:05 ч. тази сутрин за пожар в жилищен блок.
Всички живеещи са евакуирани и няма опасност за тях.
Към момента се знае, че не става дума за палеж, но причините се установяват.
Пожарът е овладян, но все още текат гасителни действия, информира bTV.
