Заради инцидента задръстването на АМ "Тракия" е брутално!

© Фокус Километрично задръстване се е образувало по АМ "Тракия" в посока Пловдив. За това съобщи читател на "Фокус".



Причината е горящо ремарке на тир на 80-ти километър от аутобана.



Колите се движат изключително бавно, потвърждават читателите ни.



Шофирайте внимателно!