Атанас Запрянов по време на съвместна пресконференция с министъра на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас, който е на посещение у нас по покана на Запрянов.
Атанас Запрянов отправи благодарности към Никос Дендиас за помощта, която Гърция оказа на страната ни.
"Сериозно загрижени сме и от все още продължаващата война на Русия срещу Украйна, която продължава да дестабилизира ситуацията в Европа. Ние подпомагаме Украйна и по линия на НАТО, на ЕС и по двустранна линия в нейната борба за самостоятелност, независимост и справяне с предизвикателствата на тази война", отбеляза още Запрянов.
