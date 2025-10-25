ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заловиха още една престъпна група за трафик на мигранти през България
По време на акцията са задържани 11 души за организиране на трафик на мигранти през страната ни. Двама от задържаните са арестувани в момент на превозване на трима гражданин на Ирак без статут. Автомобилът им е спрян на автомагистрала "Тракия“ посока София. Превозното средство е иззето.
Установено е, че чужденците са в производство по разглеждане на молби за международна закрила, като без надлежно разрешение са напуснали определената им зона за пребиваване в град Харманли. Разпитани са пред съдия.
Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Перник. Материалите са предадени на наблюдаващ прокурор.
При проведените действия по неотложност са извършени лични обиски на задържаните, претърсени са 13 адреса и автомобили. Иззети са мобилни телефони и документи, съотносими с разследваната дейност. Разпитани са свидетели. Проведено е разпознаване на лица.
Задържането на трима от мъжете е продължено за срок до 72 часа с постановление на прокурор, а един вече е в ареста по друго наказателно производство. Те са привлечени като обвиняеми.
Събрани са доказателства, че водачът на лекия автомобил – 49-годишен мъж от гр. Перник, от 2023 г. е ръководил организирана престъпна група, създадена с користна цел – получаване на имотна облага да подпомага чужденци да преминават през страната в нарушение на закона. Трима мъже - на 29, 27 и 24 години, са идентифицирани като участници в престъпната групировка.
Продължава работата по установяване на участието в престъпната група и на други лица и тяхната роля в нея.
По-рано днес съобщихме за съвместна специализирана операция на ГДБОП и Главна дирекция "Гранична полиция", при която бяха арестувани 6 трафиканта на мигранти. В хода на разследването са установени, задържани и разпитани още 17 лица - организатори и членове на престъпна група за трафик на мигранти през България и такива, съпричастни с извършваната незаконната дейност.
