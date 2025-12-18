ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Законопрокет за премахване на охраната на депутатите влиза в дневния ред на НС
Те предлагат да бъдат премахнати разпоредбите, които позволяват НСО да охранява депутати и други лица, определяни като значими за националната сигурност.
Припомняме, че от ПП–ДБ настояват да бъде прекратена охраната, предоставяна от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1036
|предишна страница [ 1/173 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Празник е! Не взимайте и давайте пари назаем днес!
08:04 / 18.12.2025
Производителите на детските каши възбранени от БАБХ: Категорично ...
22:34 / 17.12.2025
Кървава злополука: Няколко коли прегазиха пешеходец, движел се по...
21:03 / 17.12.2025
Желязков: Нека президентът да коментира активните си действия
20:31 / 17.12.2025
Спешна среща в АПИ по въпроса с Околовръстното на Пловдив
19:34 / 17.12.2025
Задържаният директор: Аз не съм слагал камери в тоалетните
19:38 / 17.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печалба
15:51 / 16.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS