Законопрокет за премахване на охраната на депутатите влиза в дневния ред на НС

© ФОКУС Промените в Закона за НСО, предвиждащи премахване на охраната на народни представители, ще бъдат разгледани днес на първо четене в парламентарната комисия по вътрешна сигурност. Законопроектът е внесен от парламентарната група на ПП–ДБ.



Те предлагат да бъдат премахнати разпоредбите, които позволяват НСО да охранява депутати и други лица, определяни като значими за националната сигурност.



Припомняме, че от ПП–ДБ настояват да бъде прекратена охраната, предоставяна от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски.