Загиналото при пожара в Сливен дете е било с аутизъм, ходило е в специализирано училище. Майката се грижела сама за него, като тя е била и негов социален асистент, съобщават от bTV.

За инцидента най-напред информираха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“.

На 3 април в 21:58 ч. в пожарната в Сливен е получено съобщение за пожар в апартамент в жилищна кооперация в кв. "Сини камъни“ в града. Жилището е на шестия етаж. Изпратени са два екипа огнеборци.

По информация на телевизията снощи майката го е оставила без наблюдение, а съседи ѝ се обадили, че у тях гори. Веднага се прибрала и направила опит да спаси детето, но получила тежки изгаряния.

В момента се намира се в реанимацията на областната болница. Причината за пожара се изяснява.