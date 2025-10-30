ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зафиров: Дали от ПП-ДБ ще поискат оставката на Тръмп?
"Качвам и една моя непубликувана, за да ги улесня, ако пак настояват за моята!", добавя той.
"Фокус" припомня, че именно визитата на Зафиров на парада в Пекин да бъде поискана неговата оставка като вицепремиер. Тогава Зафиров обясни, че поканата, на която е откликнал е била чисто партийна.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 995
|предишна страница [ 1/166 ] следващата страница
