Зафиров: Дали от ПП-ДБ ще поискат оставката на Тръмп? 

Разглеждам снимките на президента Тръмп с Председателя Си Дзинпин и с любопитство очаквам дали от ПП-ДБ ще му поискат оставката. Това написа във Фейсбук профила си вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров.



"Качвам и една моя непубликувана, за да ги улесня, ако пак настояват за моята!", добавя той.



"Фокус" припомня, че именно визитата на Зафиров на парада в Пекин да бъде поискана неговата оставка като вицепремиер. Тогава Зафиров обясни, че поканата, на която е откликнал е била чисто партийна.