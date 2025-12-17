Задържаният директор: Аз не съм слагал камери в тоалетните

© Задържаният директор на столичното 138-о училище "Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов заяви, че едва вчера е разбрал за камерите, монтирани в тоалетните на училището.



На влизане в съда тази вечер директорът беше повече от лаконичен:



"Аз не съм слагал камери в тоалетните. Станало е преди да бъда назначен. Не желая да коментирам, нека мине разследването", заяви Евтимов.



ФОКУС припомня, че по-рано днес СДВР даде брифинг, на който стана ясно, че сигналът е подаден от леля на ученичка от 9 клас . Съмнението ѝ е било, че има камери, заснемащи учениците, посещаващи тоалетните.



След проверка на сигнала е установено, че има датчици за движение и скрити камери за видеонаблюдение. Чрез тези камери, по специални трасета, сигналът достига до стаята на директора.