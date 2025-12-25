ИЗПРАТИ НОВИНА
Задържаха трима чужденци и младеж с марихуана
Автор: Георги Кирилов 14:34Коментари (0)262
©
На 23 декември, около 20 часа, в столичното Четвърто РУ е получена оперативна информация, че в апартамент се съхраняват наркотични вещества. Изпратените на място полицейски служители извършили претърсване.

Униформените намерили и иззели 6 опаковки растителна маса, увита и пресована в черно тиксо, 2 полиетиленови плика със същото вещество, електронна везна и гриндер.  Направените експертни справки показват, че иззетото количество е над  840 грама  марихуана. На място с полицейска заповед до 24 часа са задържани 30-годишен чужд гражданин, с право на продължително пребиваване у нас и други двама постоянно пребиваващи чужденци на по 31-години.

Образувано е досъдебно производство по  чл. 354 а, ал.1 от НК, работата  по което продължава под надзора на Софийска градска прокуратура. На единия от задържаните след доклад на материалите му е повдигнато обвинение и изменила мярката в "задържане под стража“ за срок до 72 часа.

На 22 декември, около 19 часа, след получена оперативна информация криминалисти от Девето РУ спрели за проверка пред жилищен  блок 19-годишен софиянец. При последвалите процесуално-следствени действия в  апартамента му, в нощно шкафче е отрит и иззет вакуумиран пакет, съдържащ суха растителна маса, 3 по-малки полиетиленови плика със  същото съдържание и електронна везна. Според експертната справка иззето количество е 300 грама марихуана. Младежът е задържан до 24 часа, образувано е досъдебно производство. След  доклад на материалите в Софийска градска прокуратура му е повдигнато  обвинение, а мярката му е удължена до 72 часа.







Статистика: