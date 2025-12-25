ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Задържаха трима чужденци и младеж с марихуана
Униформените намерили и иззели 6 опаковки растителна маса, увита и пресована в черно тиксо, 2 полиетиленови плика със същото вещество, електронна везна и гриндер. Направените експертни справки показват, че иззетото количество е над 840 грама марихуана. На място с полицейска заповед до 24 часа са задържани 30-годишен чужд гражданин, с право на продължително пребиваване у нас и други двама постоянно пребиваващи чужденци на по 31-години.
Образувано е досъдебно производство по чл. 354 а, ал.1 от НК, работата по което продължава под надзора на Софийска градска прокуратура. На единия от задържаните след доклад на материалите му е повдигнато обвинение и изменила мярката в "задържане под стража“ за срок до 72 часа.
На 22 декември, около 19 часа, след получена оперативна информация криминалисти от Девето РУ спрели за проверка пред жилищен блок 19-годишен софиянец. При последвалите процесуално-следствени действия в апартамента му, в нощно шкафче е отрит и иззет вакуумиран пакет, съдържащ суха растителна маса, 3 по-малки полиетиленови плика със същото съдържание и електронна везна. Според експертната справка иззето количество е 300 грама марихуана. Младежът е задържан до 24 часа, образувано е досъдебно производство. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура му е повдигнато обвинение, а мярката му е удължена до 72 часа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Заради еврото: Полицаи ще патрулират около банки и пощи
13:42 / 25.12.2025
АПИ с най-актуална информация за пътищата в България
14:00 / 25.12.2025
Експерт: Законът дава свобода на търговците, стига да не ни въвеж...
14:02 / 25.12.2025
Снегът по АМ "Хемус" не е почистен
12:29 / 25.12.2025
И София се събуди под снежна покривка на Коледа
12:07 / 25.12.2025
Вижте какво е положението през Троянския проход. По-добре отложет...
11:02 / 25.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS