Задържаха сина на изявен прокурор с около 50 кг марихуана

© Синът на изявен прокурор е заловен с притежание на около 50 кг марихуана. Младият мъж е задържан в село Драка, като преди акцията е следен от криминалисти продължително време.



Арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и настоящ зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова, която след закриване на спецзвеното се завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор с тенденция да наследи поста на Любомир Петров след пенсионирането му.



Полицейската акция пък е под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и БОП- Бургас.