Задържаха най-пияния шофьор у нас
Автор: Цвети Христова 13:49Коментари (0)285
Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол, съобщиха от държавното обвинение.

На 22.09.2025 г. около 13.00 часа, обвиняемият К.К. шофирал лек автомобил марка "Форд“ в село Клисура след употреба на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 4,19 на хиляда. Наличието на алкохол е установено чрез тестване за алкохол с техническо средство алкотест дрегер "7510“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. В хода на разследването до момента е установено, че К.К. е осъждан два пъти за престъпления против транспорта, като едното отново е за шофиране след употреба на алкохол в много голямо количество.

С постановление на наблюдаващ прокурор К.К. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемия.







Още новини от Национални новини:
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото...
12:01 / 24.09.2025
Обясниха как ще функционират кафе машините и вендинг автоматите с...
11:38 / 24.09.2025
Пламен Узунов осъди прокуратурата, получава 100 хиляди лева
12:08 / 24.09.2025
Асен Василев: Поискаха спиране на еврофондовете за България
11:55 / 24.09.2025
Цените в големите търговски вериги объркват потребителите, предла...
11:01 / 24.09.2025
Пресъхна язовир "Копринка"
10:50 / 24.09.2025

