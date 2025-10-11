ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
България ще се намира точно на границата между двете въздушни маси, което ще доведе до повишаване на температурите. След преминаването на циклона към края на месеца се очаква ново понижение на температурите.
Точната траектория на този циклон е трудна за определяне, тъй като всичко зависи от антициклона, разположен северно от страната ни. Почти сигурно е обаче, че валежи ще има в Южна и Югоизточна България. Ако антициклонът се измести само със 100–200 км по на север, валежи са възможни и над останалата част от страната.
В Централна Гърция рискът от наводнения е висок, като там се очакват количества валежи от над 200 л/кв.м, съобщиха от Meteo Balkans.
