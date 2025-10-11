ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:24Коментари (0)457
©
Според Европейския модел и ICON се очаква около 20-ти октомври нашата страна отново да попадне в периферията на зона с високо налягане и възможна циклогенеза (образуване на циклон) южно от полуострова.

България ще се намира точно на границата между двете въздушни маси, което ще доведе до повишаване на температурите. След преминаването на циклона към края на месеца се очаква ново понижение на температурите.

Точната траектория на този циклон е трудна за определяне, тъй като всичко зависи от антициклона, разположен северно от страната ни. Почти сигурно е обаче, че валежи ще има в Южна и Югоизточна България. Ако антициклонът се измести само със 100–200 км по на север, валежи са възможни и над останалата част от страната.

В Централна Гърция рискът от наводнения е висок, като там се очакват количества валежи от над 200 л/кв.м, съобщиха от Meteo Balkans.



Още по темата: общо новини по темата: 143
11.10.2025 »
11.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Милен Велчев: Не трябва да има свещени крави – нито заплати, нито...
15:46 / 11.10.2025
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работ...
14:10 / 11.10.2025
Доживяхме! Държавата събаря хотел на морето, построен върху река
13:04 / 11.10.2025
Премиерът на България обеща увеличение на заплати
12:52 / 11.10.2025
Слави Трифонов: Ще направя всичко възможно такива гнусотии и пошл...
12:43 / 11.10.2025
АПИ въведе нова забрана по магистрала "Тракия"
12:19 / 11.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Двама милиардери от България в световната класация на богаташите, братя са
Двама милиардери от България в световната класация на богаташите, братя са
09:03 / 09.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други ги прибраха
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други ги прибраха
13:41 / 09.10.2025
Александра Тюркмен: Направо ми разказа играта
Александра Тюркмен: Направо ми разказа играта
16:22 / 09.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: