ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Задава се криза с бензина у нас
Автор: ИА Фокус 19:15Коментари (0)0
©
В пика на пътуванията проблемът с бензина остава, заявиха за bTV от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Причината – на пазара липсва задължителната добавка от ново поколение, която трябва да се смесва с бензина. 

По данни на Асоциацията гориво има, но ако се продава без въпросната добавка биоетанол, търговецът ще бъде глобен.

Затова бензиностанции у нас спират да продават от най-масовия бензин А95. Въпреки това от бранша успокояват, че не се задава криза с горивата. 

"Почти навсякъде има проблем с доставките, не говорим само за малките или големите. Да, при малките се усеща повече, защото ако имате един-два обекта и като ви свърши бензина и на двата обекта и дойде след 4 дни, казвате "ние нямаме бензин". Но в големите вериги е същата ситуацията", коментира Димитър Хаджидимитров, председател на Асоциацията на търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

От bTV са потърсили "Лукойл" – основният доставчик на гориво у нас с въпроса- кога ще бъде решен проблемът, но към момента не са получили отговор.


Още по темата: общо новини по темата: 123
08.08.2025 »
02.08.2025 »
10.06.2025 »
06.06.2025 »
15.05.2025 »
13.05.2025 »
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
ИПБ: АПИ са си раздали над 2 млн. лв. бонуси
17:24 / 11.08.2025
Световен шампион продава медала си, за да помогне за лечението на...
15:15 / 11.08.2025
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна ...
12:57 / 11.08.2025
Пловдивчанин блъсна пожарен автомобил в Бургас
16:50 / 11.08.2025
Има пострадал при катастрофата на АМ "Тракия"
11:55 / 11.08.2025
Гастроентеролог: Внимавайте с яйцата, леда в заведенията и цареви...
11:39 / 11.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
14:09 / 10.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
19:54 / 10.08.2025
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Промени в БНТ
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Голям пожар на метри от подстанция в Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първа лига сезон 2025/26
Серия от трусове в Турция
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: