Определиха тавана на приходите на производителите на електроенергия
Автор: Емануела Вилизарова 16:13
© Bloomberg
Министерският съвет прие на днешното си заседание решение за определяне на стойностите, които служат за изчисляване тавана на приходите на производителите на електроенергия до края на 2026 г. Над тези тавани производителите дължат вноски във фонда "Сигурност на електроенергийната система“.

Определените в решението стойности, които служат за изчисляване тавана на приходите за отделните типове производители, са: АЕЦ "Козлодуй" - 61.36 евро/MWh; Производителите на електрическа енергия от ВЕЦ, собственост на НЕК ЕАД - 71.58 евро/MWh; Производителите на електрическа енергия от кондензационни централи на въглища - 204.52 евро плюс умножената по 1.32 средномесечна цена на тон СОг, за един MWh; Производителите на електрическа енергия от въглища с добавено гориво от биомаса (твърди или газообразни горива от биомаса) и/или отпадъци и/или нефтопродукти и/или комбинация от тях - 204.52 евро плюс умножената по 0.9 средномесечна цена на тон емисионни квоти СОг за един MWh; Производителите на електрическа енергия от ВЕИ без договор за компенсиране с премии - 153.39 евро/MWh.

Горепосочените стойности са аналогични на тези, които се използваха през 2025 г. Мярката за изчисляване на таван на приходите за отделните типове производители се доказа като устойчиво решение, балансиращо интересите на производителите и гарантиращо акумулирането на финансов ресурс във фонда "Сигурност на електроенергийната система“.


