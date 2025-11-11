ИЗПРАТИ НОВИНА
Забележителни проекти, реализации и концепции са подадени в 12-то издание на Archinova Architecture Awards 2025
15:02
116 реализации и проекти, любопитни концепции и полезни решения за градската среда участват в Годишните архитектурни награди тази година.

В тазгодишното 12-то издание на конкурса ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS са подадени 116 проекта, реализации и концепции, обединени в направленията "Архитектура“ и "Ландшафтна архитектура, урбанизъм и елементи за градска среда“. До края на ноември се очаква да приключи журирането в конкурса. Вижте повече за журито тук.

Обявяването на номинациите ще бъде през декември, а Церемонията по награждаването очаквайте на 12 март 2026 година. Междувременно може да разгледате подадените проекти, реализации и концепции, за да се запознаете с нивото на проектантските решения за архитектура, ландшафт и градска среда, да добиете представа за възможната реализация на ваши фирмени продукти и технологии и да се ориентирате в работата на своите колеги. В направление "Архитектура" са подадени 82 разработки, а в направление "Ландшафтна архитектура, урбанизъм и елементи за градска среда“ – 34.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР - ALUKOENIGSTAHL

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ - WIENERBERGER; GROHE, ALUMIL, ETEM, VJF

СРЕБЪРЕН СПОНСОР - IDEAL STANDARD

ПАРТНЬОРИ:

Съюз на архитектите в България (САБ)

Камара на архитектите в България (КАБ)

Съюз на ландшафтните архитекти (СЛА)

Съюз на урбанистите в България (СУБ)

Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ)

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Нов български университет (НБУ)

Висше строително училище "Любен Каравелов“ (ВСУ "Любен Каравелов“) Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“ (ВСУ "Черноризец Храбър“) Лесотехнически университет (ЛТУ)

ДОМАКИН - ПАРТНЬОР

Архитектурно-строителна седмица (АСС)

Интер Експо Център (ИЕЦ)

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

Detaili; DIBLA; Stroiteli; Жилища; Mebeli; Stroiinfo; MD; Твоят Бизнес; Информационна агенция ФОКУС

Организатори на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS са специализираните медии в областта на архитектурата, строителството и интериорния дизайн CITYBUILD, онлайн списания ОЩЕ ЗА КЪЩАТА и THE BUILDING.







