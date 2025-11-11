ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Забележителни проекти, реализации и концепции са подадени в 12-то издание на Archinova Architecture Awards 2025
В тазгодишното 12-то издание на конкурса ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS са подадени 116 проекта, реализации и концепции, обединени в направленията "Архитектура“ и "Ландшафтна архитектура, урбанизъм и елементи за градска среда“. До края на ноември се очаква да приключи журирането в конкурса. Вижте повече за журито тук.
Обявяването на номинациите ще бъде през декември, а Церемонията по награждаването очаквайте на 12 март 2026 година. Междувременно може да разгледате подадените проекти, реализации и концепции, за да се запознаете с нивото на проектантските решения за архитектура, ландшафт и градска среда, да добиете представа за възможната реализация на ваши фирмени продукти и технологии и да се ориентирате в работата на своите колеги. В направление "Архитектура" са подадени 82 разработки, а в направление "Ландшафтна архитектура, урбанизъм и елементи за градска среда“ – 34.
ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР - ALUKOENIGSTAHL
ЗЛАТНИ СПОНСОРИ - WIENERBERGER; GROHE, ALUMIL, ETEM, VJF
СРЕБЪРЕН СПОНСОР - IDEAL STANDARD
ПАРТНЬОРИ:
Съюз на архитектите в България (САБ)
Камара на архитектите в България (КАБ)
Съюз на ландшафтните архитекти (СЛА)
Съюз на урбанистите в България (СУБ)
Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ)
***
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
Нов български университет (НБУ)
Висше строително училище "Любен Каравелов“ (ВСУ "Любен Каравелов“) Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“ (ВСУ "Черноризец Храбър“) Лесотехнически университет (ЛТУ)
***
ДОМАКИН - ПАРТНЬОР
Архитектурно-строителна седмица (АСС)
Интер Експо Център (ИЕЦ)
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ
Detaili; DIBLA; Stroiteli; Жилища; Mebeli; Stroiinfo; MD; Твоят Бизнес; Информационна агенция ФОКУС
Организатори на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS са специализираните медии в областта на архитектурата, строителството и интериорния дизайн CITYBUILD, онлайн списания ОЩЕ ЗА КЪЩАТА и THE BUILDING.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такив...
14:40 / 11.11.2025
България получава 438,6 млн. евро
14:13 / 11.11.2025
Правителството ускорява изграждането на четирилентов път Асеновгр...
13:46 / 11.11.2025
Гурбетчийка: Смених работата и за две години спестих 60 000 евро
13:04 / 11.11.2025
Митрофанова: Действията на България срещу "Лукойл" са прибързани ...
12:16 / 11.11.2025
Задържаха най-пияния шофьор
11:43 / 11.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS