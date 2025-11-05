ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
За хората, които са на максималния осигурителен праг, държавата може да им взима над 3000 лева годишно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:38Коментари (0)590
©
Бюджет 2026 ще бъде обявен в петък, но още преди официалното му представяне експерти изразяват сериозни притеснения относно неговата структура и приоритети. Председателят на Българската аутсорсинг асоциация (БРАИТ) Илия Кръстев коментира в ефира на "Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria, че предложеният бюджет върви в посока, обратна на препоръките от доклада на Марио Драги за икономическата конкурентоспособност на Европа.

"Докато Драги говори за съкращаване на разходите за администрация и инвестиции в иновации, ние виждаме точно обратното в нашия бюджет,“ подчерта Кръстев.

По думите му през последните две години заплатите в публичния сектор са нараснали средно с 15% годишно, като около 90 000 души не плащат осигуровки, които се покриват от държавата.

"Не казвам, че работещите в публичния сектор не трябва да получават високи заплати, но трябва да има ясни критерии,“ добави той.

За да се финансират всички предстоящи разходи, държавата ще трябва да потърси средства от частния сектор. Кръстев предупреди, че се обсъжда увеличаване на данъчно-осигурителната тежест, което може да постави България сред топ 10 страните в ЕС с най-високи данъци. Сред предложенията е и увеличаване на данъка върху дивидентите от 5% на 10%.

"За хората, които са на максималния осигурителен праг, държавата ще вземе около 3000 лева повече годишно на човек,“ поясни той.

Според Кръстев подобни мерки не само няма да осветлят икономиката, но и ще отблъснат инвеститорите.

"Говорим за Космос и изкуствен интелект, но правим точно обратното – създаваме условия, които прогонват инвестиции в тези сектори,“ каза той.

Българският БВП расте с около 3% годишно, като този растеж се дължи основно на вътрешно потребление, докато износът намалява, а инвестициите се забавят. Кръстев посочи още, че индустриалните зони страдат от липса на ток, вода и базова инфраструктура.

Експертът изрази опасения, че пренасочването на част от капиталовата програма през Българската банка за развитие (ББР) може да доведе до непрозрачно използване на средствата. Новата роля на ББР, която ще подпомага общините вместо малкия и средния бизнес, според него е "сериозна стъпка назад“.

"За последните 20 години сме изгубили около 500 000 работещи, докато броят на пенсионерите остава почти непроменен. Държавата няма никаква дългосрочна стратегия,“ подчерта Кръстев.

"Начинът, по който е структуриран бюджетът, трябва да показва визия за следващите няколко години напред. Вместо това виждаме опит за краткосрочно политическо спасение,“ коментира председателят на БРАИТ.

Той определи като нереалистично предложението за спиране на пенсиите на работещите пенсионери, и призова за фокус върху насърчаване на инвестициите, вместо безцелно наливане на пари в неефективни държавни и общински структури.

"Повечето страни стимулират високоефективните бизнеси чрез промени в данъчно-осигурителната система. В противен случай рискуваме да сме единствената държава с по-нисък икономически растеж след влизане в еврозоната. Виновна няма да е еврозоната, а политическите партии, които не намират енергия и воля за ясна стратегия,“ завърши Кръстев.


Още по темата: общо новини по темата: 102
05.11.2025 Финансист: Не е честно, ако сте изработили 100 лева, да получавате 200
05.11.2025 ДБ: Пишем на финансовия министър Теменужка Петкова Слаб ляв 2
04.11.2025 Проф. Дуранкев: Вероятно следващо правителство ще направи промени, за да излезем от бюджетната тиня
04.11.2025 КНСБ за Бюджет 2026: Хубаво да дадем една положителна светлина
04.11.2025 Заведенията против Бюджет 2026
04.11.2025 ДБ за Бюджет 2026: Управляващите си създават касичка за 5 милиарда лева!
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Домусчиев: Повишаването на данък дивидент в България ще има доказ...
09:18 / 05.11.2025
След Пловдив влаковете за морето ще минават със 160 км/ч през нов...
09:14 / 05.11.2025
Почина бизнесменът Теодор Стоев
08:58 / 05.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Не повече от 15 градуса, облаци и дъжд
08:01 / 05.11.2025
Криминално проявен преби медик 
08:02 / 05.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
12:25 / 03.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
19:53 / 03.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Земетресения в България
Лято 2026
Рехабилитацията на жп линията Пловдив - Бургас
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: