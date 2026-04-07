Част от работещите по време на предстоящите Великденски празници ще имат право на четворно заплащане за своя труд, в зависимост от начина на отчитане на работното им време. Според Кодекса на труда, дните от 10-и до 13-и април включително са официални празници. Адвокатът от КТ "Подкрепа“ Андон Роков пояснява пред БНР, че работодателят е длъжен да изплати минимум двойно увеличение за работа в тези дни. Когато обаче трудът се води и извънреден, сумата набъбва значително.

Кога заплащането е четирикратно? За служителите на ненормиран работен ден или при подневно отчитане на времето, трудът на официален празник винаги се счита за извънреден. В тези случаи се дължи 100% увеличение за работа на официален празник. Добавят се още 100% увеличение заради извънредния характер на труда. Резултатът е четворна надница, например при 50 лв. база, се изплащат 200 лв.

Ситуацията е различна за работещите при сумирано изчисляване на работното време (по график). За тях работата на Великден не се счита за извънреден труд и надницата им се увеличава само със 100% (двойно заплащане).

Извънредният труд трябва да бъде възложен със заповед поне 24 часа предварително. Великденските празници в четирите дни от петък до понеделник не подлежат на допълнителна компенсация с неприсъствен ден, тъй като не съвпадат със събота или неделя извън самия празничен цикъл, информира Plovdiv24.bg