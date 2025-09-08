ИЗПРАТИ НОВИНА
Юристи заменят служебните адвокати на нападателите на шефа на МВР в Русе
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:00Коментари (0)240
© Евроком
Юристи изявиха готовност да заменят служебните защитници на двама от обвиняемите за нападението на директора на полицията в Русе. Омбудсманът на Русе пожела да поеме защитата на водача на колата – Кирил Гочев. В същото време бившият председател на Софийския районен съд Методи Лалов обяви, че ще защитава непълнолетното момче. За Лалов обясни, че вече е упълномощен за такива действия. От прокуратурата увериха, че всички действия по разследването ще бъдат извършени в законово установения срок.

Междувременно омбудсманът Валентин Димитров търси близки на Кирил Гочев, за да бъде упълномощен да поеме защитата му.

"Оказа се, че момчето е сирак. Ще направя всичко възможно, в момента имам адреса им и ще потърся тези хора - дали има баба, дали има леля. Утре е първият работен ден и се надявам, че ще имам яснота по темата", каза Димитров. Той заяви, че би работил по случая, ако младият мъж го упълномощи за свой защитник.

"Много мои колеги биха го направили, бих казал дори безплатно. Всеки има право да бъде защитен и бих казал не публично осъден", заяви Димитров, предаде NOVA.

Бившият председател на Софийски районен съд Методи Лалов обяви в своя Facebook профил, че поема защитата на непълнолетния, който е обвинен в две престъпления-хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда.

"Няма да оставя без реакция и стремежите на прокуратурата и МВР да настройват общественото мнение по начин, както им изнася и в разрез с доказателствата по делото. Щом те си позволяват да говорят публично, защитата също ще прави това, когато намери за добре и в интерес на обвиняемия", написа Лалов. Междувременно, за пореден път вътрешният министър Даниел Митов подчерта, че спекулации делегитимират всяка информация от институциите и рушат доверието в тях.

"Фактът е, че задържани младежи – нито един от тях не виждам да е пострадал, а имаме директор на русенската полиция в болница с много тежки травми, още е там. Само това може да говори, че защитните версии са много изкривени и конспиративни", посочи Митов. Според експерти са налице разминавания и противоречия в разказа за това какво точно е станало.

"Имаше серия от много противоречиви съобщения и информация - в единият случай се твърди, че се е лигитмирал полицейският началник в началото на инидента, после в края на инцидента, т.е. много противоречиви разкази. Очевидно двете страни разказват различни неща", каза в ефира Тихомир Безлов.

"Много важно тук е, че се твърди, че са налични записи от камери, които не били много ясни. Даже и да не са ясни, са достатъчни за лицева иднетификация, по облеклото и големината на отделните лица може да се установи кой какво е направил и това е най-обективния източник на информация", обясни юристът Людмил Рангелов.







