Явор Колев: Най-често измами с фалшиво евро се случват в малки търговски обекти, казина и нощни заведения, където има напрежение и бързане

© В България вече няма активни фалшификатори на евро, но на пазара се появяват банкноти с много ниско качество, произведени извън ЕС. Това заяви бившият началник на отдел "Киберпрестъпност“ в ГДБОП Явор Колев в студиото на "Денят ON AIR“.



"Малко хора познават еврото, затова е нормално да бъдат измамени“, обясни той и препоръча обмяната на левове в евро да става единствено в официални институции, а не на ръка.



Според Колев най-често измами с фалшиво евро се случват в малки търговски обекти, казина и нощни заведения, където има напрежение и бързане.



"През вечерните часове, когато хората са уморени, се опитват да пласират фалшиво евро. Не можем да кажем, че това е масово явление“, допълни той.



Най-често се установяват фалшиви банкноти с номинал 50 и 100 евро. "Големите номинали, въпреки че са по-привлекателни, рядко се използват. Дори в някои държави от ЕС има обекти, в които е забранено използването им. Подобни ограничения има и тук“, каза експертът.



Колев препоръчва като сигурен начин за разплащане използването на банкови карти и мобилни устройства.



Бившият шеф на отдел "Киберпрестъпност“ припомни, че нито държавата, нито банките комуникират с клиентите чрез SMS или имейли с прикачени файлове, които изискват спешни действия.



"Най-слабото звено не е технологията, а човешкият фактор. Повишаването на дигиталната грамотност е най-добрата антивирусна защита. Престъпниците използват ситуации на напрежение и промени. Ние трябва да бъдем спокойни и внимателни, когато работим с нашите данни и пари“, препоръча Колев.