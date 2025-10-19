ЗАРЕЖДАНЕ...
|Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
Колата е управлявана от 18-годишния Йордан, който е получил шофьорска книжка само няколко часа преди фаталния сблъсък. Заедно с него в автомобила са били двама негови приятели – и двамата на 17 години. И тримата са загинали.
Автомобилът бил подарък от бащата на младия водач за успешно завършения шофьорски курс.
"Баща му му я подари. Взима книжката на обяд и чичо му му казва: ‘Данчо, карай внимателно!’“, разказа пред БНТ съседът Петър Динев.
"После може някой от приятелите да е казал: ‘Хайде да пробваме колата’, и оттам нататък филмът свършва“, допълни той.
Катастрофата е станала малко след 23:00 часа. Сигналът е подаден от шофьор, който е забелязал смачкания автомобил, както и от автоматичен SOS сигнал от телефона на едно от момчетата.
По информация на полицията, пътният участък е прав, а настилката е била суха. Въпреки това шофьорът е загубил управление и автомобилът се е врязал последователно в две дървета.
"Ударът е бил страничен, а колата е била силно деформирана. Наложи се използване на специализирана техника, за да извадим пострадалите,“ съобщи инспектор Тодор Станков от "Пътен контрол“ към РУ-Созопол.
Двама от младежите са починали на място, а третият е издъхнал по пътя към болницата. Взети са проби за алкохол и наркотици от водача.
Органите на реда проверяват информация дали младежите са участвали в гонка. Точната скорост и причините за загубата на контрол ще бъдат установени от автотехническа експертиза.
Пътният участък е сред най-строго контролираните за скорост, като през летните месеци оттам минават над 50 хиляди автомобила дневно.
"Липсата на опит е оказала влияние за фаталния отпечатък. Тази катастрофа за пореден път поставя въпроса – доколко младите шофьори са готови да поемат отговорност на пътя,“ заяви инспектор Цветелина Рандева от ОД на МВР-Бургас.
Болката на близките
Близките описват тримата загинали като възпитани и отговорни момчета. Трагедията е втора за семейството на младия шофьор – преди години майка му също е загинала при катастрофа с удар в дърво.
"Отличници, имаха мечти. Единият искаше да бъде футболист, другият – военен. Но нашето безхаберие ги уби,“ каза със сълзи в очите кметът на село Зидарово Христо Бардуков.
"Къде е промяната в закона, която трябваше да въведе придружител за младите шофьори през първата година? Колко още семейства трябва да почернеем, за да осъзнаем, че са нужни адекватни мерки?“ – попита той.
Община Созопол ще обяви понеделник за ден на траур в памет на тримата загинали младежи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
