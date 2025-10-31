© В поле на напрежение, обиди и взаимни обвинения се превърнаха кулоарите на Народното събрание за лидера на МЕЧ Радостин Василев и председателят на ПГ на "Величие" Ивелин Михайлов. Поводът за задочния сблъсък са разкритията, които вчера председателят на МЕЧ направи- Василев алармира за незаконен депутат, източване на държавна субсидия от партия "Величие" и скандални финансови измами, предаде репортер на "Фокус".



Днес Михайлов излезе с първи коментар като заяви:



"Говорим за пародия на Народно събрание, на държава, на законодателна и съдебна система. Затова, да разискваме казус, че аз примерно съм искал някой да ме подпише – всеки документ трябва да удостовери, че този човек е припознал написаното. Подписът е удостоверение само ако някой излъже в твоите желания".



Михайлов отхвърли възможността за оставки в редицата на партията, след като Василев обяви, че Мария Илиева от ''Величие" е незаконен депутат:



"Никой няма да подава оставка. След като подаде оставка цялото правителство и незаконно избраното Народно събрание, тогава ще подаде оставка Мария Илиева“, каза Михайлов и заяви "Величие“ е подложена на системна атака, въпреки че е най-малката парламентарна група.



"Преди два дни в мол с мен се свързаха хора, които ми казаха: "Или ставате част от управлението и заменяте ИТН, или ще има скандали, арести“, каза още депутатът от "Величие".



Последва и отговор от страна на Радостин Василев, който по-рано през деня заяви, че темата е била обсъдена на председателски съвет в Народното събрание.



"Взехме решение, че тепърва ще се запознаят и трябва да се реагира. Парламентарните групи имат няколко дни, за да се запознаят със сигналите, след което ще се реши дали да се сезира ЦИК“, обясни лидерът на МЕЧ.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.