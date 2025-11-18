ЗАРЕЖДАНЕ...
|Възстановява се движението на МПС над 3,5 тона по пътя Михалково - Кричим
Припомняме, че от падналите обилни валежи между 10 и 14 май 2025 г. и преовлажняване на насипа бе разрушена част от подпорната стена от каменна зидария при 79-и км на пътя Михалково – Кричим. Вследствие на това пътната конструкция беше разрушена, пропадна цялата лява лента за движение и банкета, а дясната лента бе подкопана и с пукнатини. АПИ предприе спешни и неотложни действия за трайното възстановяване на участъка, които от средата на август се изпълняват поетапно. При реализацията им временно беше променяна организацията на движение.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
