Възстановява се движението на МПС над 3,5 тона по пътя Михалково - Кричим

© Илюстративна снимка От 17:00 ч. днес, 18 ноември, се възстановява движението на моторните превозни средства над 3,5 т по път III-866 Михалково – Кричим при 79-и км на третокласния път. Преминаването в отсечката е в едно платно и се регулира със светофарна уредба. Трафикът на МПС до 3,5 т в участъка беше възстановен на 7 ноември т. г., съобщиха от АПИ.



Припомняме, че от падналите обилни валежи между 10 и 14 май 2025 г. и преовлажняване на насипа бе разрушена част от подпорната стена от каменна зидария при 79-и км на пътя Михалково – Кричим. Вследствие на това пътната конструкция беше разрушена, пропадна цялата лява лента за движение и банкета, а дясната лента бе подкопана и с пукнатини. АПИ предприе спешни и неотложни действия за трайното възстановяване на участъка, които от средата на август се изпълняват поетапно. При реализацията им временно беше променяна организацията на движение.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.