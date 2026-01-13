ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Възраждане": Хартиеното гласуване трябва да бъде премахнато!
Петров допълни, че формацията предлага отпадане на номерата в бюлетините, както и подреждане на кандидатите по азбучен ред. Сред останалите идеи са въвеждане на непублично видеонаблюдение в изборния ден, което да може да се използва при разследвания за евентуални злоупотреби, както и публично видеозаснемане на процесите по предаване, приемане и обработка на секционните протоколи.
"Предлагаме увеличаване на състава на Централната избирателна комисия (ЦИК) на 25 души, каза той като напомни, че мандатът на настоящия състав изтича в края на април.
Сред предложенията са също отпадане на партийния принцип при назначаването и изискване за непартийна обвързаност. В същото време се предлага членовете на ЦИК да бъдат излъчвани и избирани пропорционално според подредбата на парламентарните групи в последните парламентарни избори, както и да се намали мандатът им и съставът да се обновява след всеки парламентарен вот. Петров уточни, че към момента "Възраждане" няма свои представители в ЦИК.
"В голяма част от законопроектите за промени в Изборния кодекс се прави опит да се въведат машини за сканиране на хартиени бюлетини, но от "Възраждане“ сме против каквото и да е оставане на хартиените бюлетини под някаква форма", подчерта депутатът.
Той посочи, че връщането на хартиеното гласуване в началото на 2023 г. с подкрепата на ГЕРБ, БСП и ДПС е довело до сериозни нарушения, злоупотреби, надписване и допълване на бюлетини, както и до измами.
Депутатът заяви още, че третият мандат за съставяне на правителство няма да бъде връчен на "Възраждане“.
