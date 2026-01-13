ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
"Възраждане": Хартиеното гласуване трябва да бъде премахнато! 
Автор: Марияна Стойчева 16:26Коментари (0)243
© Булфото
От "Възраждане" настояват за премахване на хартиеното гласуване, заяви пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на партията Петър Петров. Той обясни, че предложението им е тази промяна да влезе в сила още през ноември 2024 г., като във всички изборни секции да остане само машинно гласуване, съчетано с протоколно оформяне и ръчно преброяване на разписките, издавани от машините.

Петров допълни, че формацията предлага отпадане на номерата в бюлетините, както и подреждане на кандидатите по азбучен ред. Сред останалите идеи са въвеждане на непублично видеонаблюдение в изборния ден, което да може да се използва при разследвания за евентуални злоупотреби, както и публично видеозаснемане на процесите по предаване, приемане и обработка на секционните протоколи. 

"Предлагаме увеличаване на състава на Централната избирателна комисия  (ЦИК) на 25 души, каза той като напомни, че мандатът на настоящия състав изтича в края на април.

Сред предложенията са също отпадане на партийния принцип при назначаването и изискване за непартийна обвързаност. В същото време се предлага членовете на ЦИК да бъдат излъчвани и избирани пропорционално според подредбата на парламентарните групи в последните парламентарни избори, както и да се намали мандатът им и съставът да се обновява след всеки парламентарен вот. Петров уточни, че към момента "Възраждане" няма свои представители в ЦИК.

"В голяма част от законопроектите за промени в Изборния кодекс се прави опит да се въведат машини за сканиране на хартиени бюлетини, но от "Възраждане“ сме против каквото и да е оставане на хартиените бюлетини под някаква форма", подчерта депутатът. 

Той посочи, че връщането на хартиеното гласуване в началото на 2023 г. с подкрепата на ГЕРБ, БСП и ДПС е довело до сериозни нарушения, злоупотреби, надписване и допълване на бюлетини, както и до измами.

Депутатът заяви още, че третият мандат за съставяне на правителство няма да бъде връчен на "Възраждане“.


Още по темата: общо новини по темата: 111
13.01.2026 Балабанов: ИТН сме за 100% машинно гласуване, но не с тези машини 
13.01.2026 Президентът връчва втория мандат
13.01.2026 Социолог: Възможно е президентът Радев изведнъж да скочи, той постъпва
военно
12.01.2026 Проф. Вучков: Чест му прави на моя състудент Росен Желязков
12.01.2026 Доц. Буруджиева: Българите не искаме да разберем две неща. Едното е, че купеният вот е много по-малкият проблем
12.01.2026 Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Решават за обявяване на грипна епидемия
16:33 / 13.01.2026
Балабанов: ИТН сме за 100% машинно гласуване, но не с тези машини...
16:01 / 13.01.2026
Бойко Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклуча...
16:03 / 13.01.2026
Любомила Йорданова продаде компанията си за 80 милиона долара
12:41 / 13.01.2026
Двама гърци са намерени мъртви в Хисаря
12:34 / 13.01.2026
Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5...
13:22 / 13.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
16:32 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първа лига сезон 2025/26
Грипна вълна 2025/2026 година
Кабинетът "Желязков" подава оставка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: