|Възрастна жена опита да пробута фалшиви 50 €
На 2 февруари е подаден сигнал от 37-годишен мъж, че в офис, където се предлага услуга за плащане на битови сметки в село Горно Сахране.
Жената е платила битови сметки с подправена банкнота с номинал от 50 евро.
По случая се води разследване под надзора на прокуратурата
