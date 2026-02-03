Възрастна жена опита да пробута фалшиви 50 €

© Plovdiv24.bg 62-годишна жена си плати битови сметки с фалшиво евро в Старозагорско, съобщиха от полицията.



На 2 февруари е подаден сигнал от 37-годишен мъж, че в офис, където се предлага услуга за плащане на битови сметки в село Горно Сахране.



Жената е платила битови сметки с подправена банкнота с номинал от 50 евро.



По случая се води разследване под надзора на прокуратурата