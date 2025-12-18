ИЗПРАТИ НОВИНА
Възмутен клиент: Не се оплаквам, но днес вечерята ми мучеше!
Автор: Георги Кирилов 22:18
© Фейсбук
В ерата на социалните мрежи имиджът на едно заведение може да бъде сринат за броени минути, но изглежда някои обекти за хранене все още подценяват силата на недоволния клиент. За последния такъв случай, който Plovdiv24.bg научи, е на човек, платил за сандвич, а получил потенциален здравословен риск – нещо като сандвич със сурово и видимо термично необработено  кюфте. Заведението, в което е направена поръчката се намира в Стара Загора. Ето какво споделя той:

"Не съм от хората които се оплакват от лошо обслужване, но се оплаквам от лоши готвачи. Днес вечерята ми мучеше."







