|Възможни са затруднения и товарен трафик на границата с Гърция
Към обяд трафикът през граничните преходи с Гърция е спокоен и блокада на гръцките фермери няма. Очакванията са обаче и двете неща да се променят в следобедните часове.
Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с южната ни съседка, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция“ (ГДГП) към Министерството на вътрешните работи, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин.
В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт "Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до днес включително.
Припомняме, че протестиращите гръцки фермери заявиха готовност да посрещнат Коледа с тракторите си по пътищата. Тяхното недоволство избухна заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.
На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево“ и на ГКПП "Лесово“ на изход за товарни автомобили, информират от "Гранична полиция“.
На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи. Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония. Трафикът е нормален и на всички гранични пунктове със Сърбия.
